فرنسا تحقق العلامة الكاملة بمونديال السيدات والنرويج تصعد لدور الـ16

حقق منتخب فرنسا العلامة الكاملة في دور المجموعات لكأس العالم للسيدات في فرنسا وتغلب على نظيره النيجيري 1 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

ولحق منتخب النرويج بفرنسا في دور الستة عشر بفضل الفوز على كوريا الجنوبية 2 /1.

وحقق منتخب فرنسا ثلاثة انتصارات متتالية ليظفر بصدارة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط وحلت النرويج في المركز الثاني بست نقاط ثم نيجريا في المركز الثالث بثلاث نقاط فيما جاءت كوريا الجنوبية في المركز الرابع الأخير بعد أن تكبدت الهزيمة الثالثة على التوالي.

وعلى ملعب راوزهون بارك، حسم منتخب فرنسا الفوز بهدف في الدقيقة 79 من ضربة جزاء سددتها ويندي رينار في القائم لكن الحكم قررت إعادة تنفيذ ضربة الجزاء نظرا لخروج حارسة نيجيريا شياماكا نادوزي من مرماها، لتنجح اللاعبة البالغة من العمر 18 عاما في التسجيل خلال المحاولة الثانية.

وتزامنت ضربة الجزاء مع طرد لاعبة نيجيريا نجوزي ايبيري.

وحققت فرنسا فوزها الثالث في دور المجموعات بعد الفوز في المباراة الأولى على كوريا 4 /صفر ثم الفوز 2 /1 على النرويج في المباراة الثانية.

أما منتخب نيجيريا فخسر للمرة الثانية بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام النرويج صفر/ 3 ثم فوزه في المباراة الثانية على كوريا 2 /صفر.

وفي المباراة الثانية فاز منتخب النرويج على نظيره الكوري بهدفين من ضربتي جزاء عن طريق كارولين هانسين وايزابيل هيرلوفسين في الدقيقتين الخامسة و51، فيما تكفلت مين جي يو بالهدف الوحيد لكوريا في الدقيقة 78.