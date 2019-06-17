احتفلت شركة المنصور للسيارات بمرور 120 عاما على ميلاد العلامة الألمانية الرائدة " أوبل “، وأطلقت الشركة عروضا حصرية على أسعار السيارات والصيانة وقطع الغيار.

وتأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع إنخفاض سعر الصرف للدولار الأمريكي، كنتيجة للإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها الدولة حاليا، ويحصل العملاء بهذه المناسبة على خصومات على السيارات الصيانة وقطع الغيار، وسوف يحظى عملاء أوبل على خصم ١٥٪ على الصيانة والمصنعية وقطع الغيار، والمثير في العرض أنه يشمل جميع ملاك أوبل الجدد والقدامى وهو ما يعبر عن الامتنان لجميع ملاك العلامة الألمانية العريقة.

وحصلت كل من " إنسجينيا " وجراند لاند على خصم قدره 30 ألف جنيه، في حين حصلت " أسترا تيربو " الشهيرة على خصم 14 آلاف جنيه، لتصبح أوبل في مقدمة السيارات التي تقدم تخفيضات على الأسعار والصيانة معا في مصر.

وتتمتع أوبل بمكانة كبيرة في السوق المصري ، فمنذ عشرات السنين وأوبل تمتلك قاعدة متميزة من الملاك وهو ما يبدو واضحا من تواجدهم بقوة على السوشيال ميديا ، فتجد ان جروب ملاك " أوبل " هو من أكبر وأنشط جروبات ملاك السيارات على مواقع التواصل الإجتماعي ، ويأتي هذا النجاح وهذه القاعدة الجماهيرية كنتيجة للإهتمام المباشر والرعاية الخاصة التي يحصل عليها الملاك من شركة المنصور للسيارات التي لم تتردد في إطلاق العروض والبرامج التي تهدف دائما إلى وضع عملائها في المقدمة تحقيقا لشعارها دوما " أنت في أيد أمينة " .

وتمتلك " أوبل " أسطولا كبيرا من السيارات في السوق المصري ، فتجد في قطاع السيدان السيارة التي حطمت الأرقام القياسية " إنسجينيا " والتي نجحت بإمتياز في حصد المركز الأول في مبيعات الشريحة الخاصة بها للعام الثاني على التوالي ، وأيضا " أسترا تيربو " التي تم تقديمها بمواصفات ممتازة وسعر منافس وبالإنتقال إلى قطاع السيارات الرياضية متعددة الإستخدام SUV فنجد السيارة الرائعة جراند لاند والتي طرحتها أوبل مزودة بتجهيزات قياسية من الفئة الأولى وهي التجهيزات التي لا توجد في أول فئة لدى المنافسين ، كما أنها قدمت للسوق بسعر مناسب جدا .

مع المنصور .. أنت في أيد أمينة

إن شعار " أنت في أيد أمينة " واقع يعيشه عملاء " المنصور للسيارات " ، لما تقدمه الشركة لعملائها من رعاية متمثلة في عروض وتخفيضات على مدار العام ، فضلا عن إمتلاكها قطاع لخدمات ما بعد البيع هو الأقوى في مصر ، سلسة من الأحداث على مدار أعوام أثبتت لأجيال متتالية أن " المنصور للسيارات " اختيار مثالي لأي عميل .