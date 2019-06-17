بريطانيا: سننظر في كل الخيارات إذا انتهكت إيران التزاماتها النووية

قالت الخارجية البريطانية، إنها ستنظر في كل الخيارات إذا انتهكت إيران التزاماتها النووية، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل مساء الاثنين.

وتابعت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية: «حان الوقت لأن تساعد الدول الأوروبية في حماية إيران من العقوبات الأميركية وأن تتصرف لا أن تصدر التصريحات فقط».

وكانت إيران، قد أعلنت مطلع مايو الماضي، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.