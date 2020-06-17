السماح بإجراء ثاني اختبار سريري للقاح مضاد لكورونا في ألمانيا

منح معهد "باول إرليش" الألماني للقاحات والأدوية الطبية الحيوية ثاني تصريح في ألمانيا لإجراء اختبار سريري على لقاح مرشح لأن يكون مضادا لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المعهد اليوم الأربعاء أنه تم منح شركة "كيورفاك" الألمانية للأدوية تصريحا باختبار مادتها الفعالة على متطوعين أصحاء.

وكان المعهد منح أول تصريح لشركة "بيونتيك" الألمانية في أبريل الماضي لاختبار مادتها الفعالة على متطوعين أصحاء.

وتعمل "كيورفاك" على مادة فعالة يطلق عليها "إم آر إن إيه"، وهي نوع من الجزئيات الوسيطة التي تتضمن تعليمات إنتاج بروتينات. وقام باحثو كيورفاك بتزويد مادة "إم آر إن إيه" بتعليمات لإنتاج بروتين فيروس كورونا المستجد لاستخدامه في اللقاح المضاد للفيروس.

وبعد التطعيم، تشكل الخلايا البشرية هذا البروتين، والذي يتعرف عليه الجسم على أنه جسيم غريب، ليشكل الجسم أجساما مضادة وخلايا مناعية الأخرى ضده. وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إن الاختبارات الأولية اللازمة لإجراء دراسات سريرية كانت ناجحة.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت أول أمس الاثنين مشاركة الحكومة الاتحادية في شركة "كيورفاك" بـ300 مليون يورو، لتستحوذ بذلك على نحو 23% من أسهم الشركة، وذلك بغرض الحيلولة دون حدوث استحواذ محتمل من الخارج. ولا تعتزم الحكومة التدخل في القرارات التنفيذية للشركة.