عزل 7 آلاف شخص بعد انتشار بكورونا بمجزر في ألمانيا

وضعت السلطات الألمانية في منطقة جوترسلوه 7000 شخص في الحجر بعد تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مجزر تابع لشركة "تونيس" للصناعات الغذائية في مدينة ريدا-فيدنبروك غربي ألمانيا.

وقال سفن-جيورج اديناور من مجلس المدينة، اليوم الأربعاء، إن قرار الحجر يسري على كل من كان يعمل في المصنع، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص سيخضعون تدريجيا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.

في الوقت نفسه، أكد اديناور أنه لن يكون هناك إغلاق عام في المنطقة على الرغم من التجاوز الملحوظ لمعدل الإصابات الجديدة 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، وهو المقدار الذي حددته السلطات الألمانية لسحب إجراءات تخفيف قيود كورونا في حال تجاوزه.

وكانت متحدثة باسم إدارة منطقة جوترسلوه صرحت في وقت سابق من اليوم بأن نتيجة الاختبارات التي خضع لها عمال المجزر منذ مطلع هذا الأسبوع جاءت إيجابية بالنسبة لـ 400 عامل.