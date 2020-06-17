 عزل 7 آلاف شخص بعد انتشار بكورونا بمجزر في ألمانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 17 يونيو 2020 6:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

عزل 7 آلاف شخص بعد انتشار بكورونا بمجزر في ألمانيا

ريدا-فيدنبروك (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 6:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 6:30 م

وضعت السلطات الألمانية في منطقة جوترسلوه 7000 شخص في الحجر بعد تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مجزر تابع لشركة "تونيس" للصناعات الغذائية في مدينة ريدا-فيدنبروك غربي ألمانيا.

وقال سفن-جيورج اديناور من مجلس المدينة، اليوم الأربعاء، إن قرار الحجر يسري على كل من كان يعمل في المصنع، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص سيخضعون تدريجيا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.

في الوقت نفسه، أكد اديناور أنه لن يكون هناك إغلاق عام في المنطقة على الرغم من التجاوز الملحوظ لمعدل الإصابات الجديدة 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، وهو المقدار الذي حددته السلطات الألمانية لسحب إجراءات تخفيف قيود كورونا في حال تجاوزه.

وكانت متحدثة باسم إدارة منطقة جوترسلوه صرحت في وقت سابق من اليوم بأن نتيجة الاختبارات التي خضع لها عمال المجزر منذ مطلع هذا الأسبوع جاءت إيجابية بالنسبة لـ 400 عامل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك