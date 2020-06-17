ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 1489

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في لبنان، اليوم الأربعاء، إلى 1489 إصابة بعد تسجيل 16 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة بالبلاد في تقريرها اليومي أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، بينها 3 إصابات من بين المقيمين و13 اصابة من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 1489 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات على 32 منذ 21 فبراير الماضي، وبلغ عدد الحالات الحرجة 7 حالات وعدد حالات الشفاء 907.