التحام سفينة الفضاء الصينية المأهولة «شنتشو-12» بوحدة محطة الفضاء

التحمت سفينة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو-12" بنجاح مع الوحدة "تيانخه"، الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، اليوم الخميس، وذلك حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية.

وكانت قد انطلقت المركبة الفضائية الصينية المأهولة "شنتشو-12" على متن الصاروخ الحامل لونغ مارش - 2 إف، في وقت سابق اليوم، وعلى متنها ثلاثة من رواد الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غرب الصين.

وذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية إنها المهمة المأهولة الصينية السابعة إلى الفضاء، والمهمة الأولى خلال بناء محطة الفضاء الصينية، مضيفة أنها أيضا المهمة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات بعد آخر مهمة مأهولة في البلاد.

من جانبه قال جي تشي مينغ، مساعد مدير الوكالة إن أفراد الطاقم سيكملون أربع مهام رئيسية في المدار: تشغيل وإدارة المجمع، بما في ذلك الاختبار في المدار لوحدة تيانخه، والتحقق من نظام إعادة التدوير ودعم الحياة، واختبار وتشغيل الذراع الروبوتية، فضلا عن إدارة المواد والنفايات.

كما سيقومون بنقل وتجميع واختبار بدلات الفضاء خارج المركبة وإجراء نشاطين خارج المركبة، بما في ذلك تجميع صندوق أدوات ورفع الكاميرا البانورامية وتركيب مجموعات مضخة ممتدة، بالإضافة إلى إجراء تجارب لعلوم الفضاء وتجارب تكنولوجية، وأنشطة توعية عامة، فضلا عن إدارة صحتهم من خلال الرعاية اليومية للحياة، وممارسة الرياضة البدنية، والرصد والتقييم المنتظمين لوضعهم الصحي.