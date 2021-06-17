شاكر: شحن السيارة الكهربائية أرخص من البنزين

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية واستخدام الطاقة النظيفة ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة، مشيرا إلى أن شحن السيارة الكهربائية أرخص من البنزين.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمناسبة عرض وزارة قطاع الأعمال العام السيارة الكهربائية التي ستصنع في مصر لأول مرة في شركة النصر للسيارات تحت اسم "نصر إي 70".

وأضاف أن هذا المشروع يأتي بالتزامن مع اتجاه مصر لزيادة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية، وتصل الي 42% من مزيج الطاقة في 2035 و 65% في 2050.

كما أكد على تعاون الوزارة لانجاح هذا المشروع والمساهمة في تهيئة البنية التحتية لتشجيع السيارات الكهربائية، واستعداد قطاع الكهرباء الكامل لتلبية الاحتياجات المطلوبة من التغذية الكهربائية، داعيا إلى الحرص على اقتناء السيارة الكهربائية المصرية عند طرحها بالأسواق.