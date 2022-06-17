تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 23 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منقولة محليا، بما في ذلك 11 حالة في بكين و6 حالات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم و4 حالات في لياونينج.

وتم التعرف حديثا على ما مجموعه 41 حاملا محليا للفيروس بدون أعراض في 9 مناطق على مستوى الأقاليم، من بينهم 13 في منغوليا الداخلية و 11 في بكين و 6 في جيلين، بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقالت اللجنة إن 51 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الخميس من المستشفيات بعد تعافيهم ، ويوجد حاليا 951 حالة مؤكدة تخضع للعلاج في البر الرئيسي للصين.

ولم يشهد يوم الخميس أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.