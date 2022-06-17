 رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا ستنتهي بعد تحقيق أهدافها - بوابة الشروق
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رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا ستنتهي بعد تحقيق أهدافها

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 4:09 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 4:09 م
أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو اليوم الجمعة أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير كما هو مخطط لها، وستنتهي فقط عندما تتحقق أهدافها التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت ماتفيينكو "قبل بدء العملية العسكرية الخاصة أعلن الرئيس بوتين أهدافنا بشكل واضح لا لبس فيه، وبالتأكيد ستتحقق هذه الأهداف ولن تفشل إذ تسير العملية كما هو مخطط لها، وستنتهي العملية عندما تتحقق أهدافها بشكل كامل"، وذلك في تصريحاتها لوكالة أنباء "تاس" الروسية على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.
وأضافت المسؤولة الروسية أن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يمكن أن تتوقف عندما يتم التوصل إلى اتفاقيات، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه مجرد اتفاقيات معلنة تهدف إلى خداع روسيا مرة أخرى، بل يجب أن تستوفي هذه الاتفاقيات متطلباتنا العادلة وشروطنا الواضحة التي أعلناها مرارا".
يُشار إلى أنه في 24 فبراير أعلن بوتين عن عملية عسكرية خاصة استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس، مؤكدا أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية لكنها تهدف إلى نزع السلاح.
ينعقد منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في الفترة من 15 إلى 18 يونيو تحت عنوان "فرص جديدة في عالم جديد".

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