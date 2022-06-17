 مقتل 60 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية بالصومال - بوابة الشروق
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مقتل 60 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية بالصومال

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 6:39 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 6:39 م

قتل نحو 60 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية، اليوم الجمعة، على أيدي قوات الجيش الوطني الصومالي بالتعاون مع قوات الدراويش بولاية "غلمدغ" في منطقة "بحدو" التي تبعد قرابة 122 كم من مدينة "طوسمريب" بإقليم "غلغدود".

 

وقال وزير إعلام ولاية "غلمدغ" الإقليمية، أحمد شري فلغلي، في تصريح أورده وكالة الأنباء الصومالية، إن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة أمام قوات الجيش الصومالي التي تتعقب فلول الخلايا الإرهابية.

 

وكانت قوات الجيش الصومالي كثفت في الآونة الأخيرة العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات "الشباب" المتطرفة التي تتواجد في المناطق القليلة المتبقية على أيدي المتمردين.


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