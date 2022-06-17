روائع نجاة الصغيرة وفايزة أحمد في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أغنيات كبار الفنانين، إلى جانب روائع قيثارة الشرق الفنانة نجاة الصغيرة، وكروان الشرق الفنانة فايزة أحمد.

بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى خطوة حبيبي أداء الفرقة الموسيقية، أسمر يا أسمراني، قولوا لعين الشمس أداء الفنانة ياسمين إبراهيم ، الصهبجية،وحياتك يا حبيبي أداء الفنان أشرف عبود، نوارة حارتنا، أمانة عليك أداء الفنان السيد وهب الله ، يا مسافر وناسي هواك، سكن الليل أداء الفنانة ندى غالب، عيني بترف، إبعت لي جواب أداء الفنان كريم زيدان.

وبالفاصل الثاني من الحفل قدمت الفنانة آيات فاروق مجموعة متنوعة من الأغنيات منها: مهما الأيام تعمل فينا، أنا بستناك، ياطير الشوق، سلم على، حمد الله على السلامة.

تجدر الاشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست فى الموسم الفنى لعام 2004، بهدف احياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف، قدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.