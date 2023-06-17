محافظ أسيوط يشهد الملتقى الإداري الديني لتسليم تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، الملتقى الإداري الديني لتسليم تأشيرات الحج للفائزين من أبناء المحافظة بالقرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الاهلية لموسم حج 1444هـ /2023 م، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الإقليم.



وجاء ذلك بحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والدكتورة هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات الأهلية بالمحافظة، والحجاج الفائزين بالقرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية، ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.



وبدأت الاحتفالية، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الذي رحب فيها بالحضور، متمنيا لهم التوفيق والسداد في رحلتهم المباركة، معلنا تقديم سبل الدعم وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر.



وأكد تواجد وفد من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية؛ لاستلام الفنادق ومراجعة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماع.



وسلم المحافظ – خلال الاحتفال – تأشيرات الحج لعدد من الفائزين بالقرعة، بالإضافة إلى تسليمهم بعض ملابس الإحرام والهدايا المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، وسط فرحة وسعادة من جميع الحضور الذين بادروا بترديد "لبيك اللهم لبيك"، وأطلقوا الزغاريد ابتهاجا بهذه المناسبة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية الجماعية مع الوزير المحافظ وجميع الحضور.



واستعرض الدكتور عاصم قبيصي، فضل فريضة الحج وفضائلها والمنافع الكثيرة الدينية، والدنيوية ومغفرة الذنوب؛ لأنه من أفضل الأعمال والقربات عند الله، داعيا المولى -عز وجل- أن يرزقنا حج بيته، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، وأجاب على جميع تساؤلات واستفسارات الحجاج.



وبدوره، أجاب الشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط، على تساؤلات الحجاج، مستعرضا مناسك فريضة الحج واركانه وواجباته وسننه.



وهنأ محافظ أسيوط، الحجاج المشاركين في حج هذا العام، وفوزهم بتأدية فريضة الحج، ضمن القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444-2023، والتي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تنطبق عليهم الشروط طبقا للقواعد المنظمة لذلك.



وكشف عن تكليف مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين، وإنهاء المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لأنهاء الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج، والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة، والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.



ودعا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر جيشا وشعبا وقيادة، وأن يوفق قائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لاستكمال مسيرة التنمية، وتحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الغالية.