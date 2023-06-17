مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة تعقد اجتماعها السادس بالرياض

عقد اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض، الاجتماع السادس لمجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وعقد الاجتماع برئاسة، ممثل المملكة رئيس مجموعة المانحين مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، بحضور أعضاء الدول المانحة (30 دولة)، وفريق من كبار مسئولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، أنه "تم خلال الاجتماع الختامي لرئاسة المملكة، مناقشة مستجدات العمل الإنساني، ومنها مسألة التمويل الذي يعد من أولويات متطلبات العمل الإنساني بسبب وجود فجوة كبيرة في التمويل، والتطرق إلى الزيادة الكبيرة في الاحتياجات الإنسانية نسبة للأوضاع المستجدة مثل زلزال سوريا وتركيا والأحداث الحالية في السودان.

وبلغ حجم الاحتياجات الإنسانية 56.5 مليار دولار أمريكي، حيث تتطلب الاستجابة لهذا الاحتياجات الغير مسبوقة، تضافر الجهود الدولية للعمل على توفير الموارد المالية الضرورية لسد الفجوة الكبيرة في التمويل ومنها توسيع قاعدة المانحين واستقطاب مانحين جدد، حيث ركزت الاستراتيجية التي قدمتها المملكة على ذلك.

وجرى مناقشة المبادرة الرئيسية لمكتب (أوتشا)، ومشاركة التجربة الميدانية مع الدول الأعضاء والتي تم تنفيذها في جنوب السودان تحت رئاسة المملكة العربية السعودية والتي تكللت بالنجاح وعادت بالفائدة على الدول الأعضاء ومكتب الأوتشا.

كما قدمت الدول المانحة خلال الاجتماع توصيات شملت التأكيد على أهمية المواضيع التي تم تبنيها والمناقشات التي عادت بالفائدة على جميع المشاركين في الاجتماع السادس والأخير للدول المانحة تحت رئاسة ممثل المملكة في مجموعة المانحين الدكتور عقيل الغامدي.

وقالت "واس"، إنه في نهاية الاجتماع سلم ممثل المملكة العربية السعودية رئيس مجموعة المانحين رئاسة المجموعة إلى دولة لوكسمبورج لتكون رئيسة لمجموعة المانحين خلال الفترة ( 2023 – 2024)، كما رحب الدكتور عقيل الغامدي بانضمام مملكة النرويج كعضو جديد في مجموعة الترويكا.

يذكر أن المملكة العربية السعودية ستستمر عضويتها في الترويكا خلال العام القادم.