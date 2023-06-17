السويد توافق على حزمة دعم لأوكرانيا بقيمة 24 مليون دولار

قررت الحكومة السويدية تقديم حزمة الدعم رقم 12 لأوكرانيا، بقيمة 250 مليون كرونة (أي حوالي 23.7 مليون دولار)، تشمل تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل طائرات مقاتلة من طراز "جريبن".

وأفادت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم السبت، نقلا عن مصادر سويدية مطلعة، بأن الجزء الأكبر من الأموال سيتم توجيهه من خلال صندوق بريطاني واحد وصندوق آخر لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لشراء معدات التدريب الدفاعي والعسكري من بين أمور أخرى.

وكانت السويد أعلنت في شهر مايو الماضي أنها قد تسمح للطيارين الأوكرانيين باختبار "جريبن" بعد استفسارات من أوكرانيا حول أنواع مختلفة من أنظمة الطيران، لكنها قررت في الوقت ذاته أن ليس لديها خطط لإرسال طائرات مقاتلة إلى كييف في الوقت الحالي.

وكان وزير الدفاع السويدي بال جونسون أعلن أن الطيارين الأوكرانيين سيكونون قادرين على الخضوع للتدريب على الطائرات المقاتلة السويدية من طراز (JAS 39 Gripen) في أقرب وقت.