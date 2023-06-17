وزير الدفاع الروسي يطلب زيادة إنتاج الدبابات

دعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، إلى زيادة إنتاج الدبابات لتلبية احتياجات الجيش الروسي في خضم هجوم مضاد في أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي، في بيان، إن شويجو زار مصنعاً للمعدات العسكرية في منطقة أومسك، غرب سيبيريا، "وحدّد هدف مواصلة زيادة إنتاج الدبابات"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولفت الوزير إلى ضرورة "تلبية احتياجات القوات الروسية التي تقوم بمهام العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وفق البيان.

وشدد شويجو على ضرورة تعزيز أمن المركبات المدرعة وطواقمها، بحسب البيان نفسه.

وكان حاكم منطقة بريانسك المجاورة لأوكرانيا، قد قال، اليوم السبت، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما أوكرانيا استهدف محطة ضخ لأنابيب "دروجبا" النفطية خلال الليل.

وأضاف ألكسندر بوجوماز في منشور عبر تطبيق "تيليجرام" أن "3 طائرات بدون طيار(درونز) عسكرية أوكرانية دُمرت في الهجوم على محطة نوفوزيبكوف"، وفقا لوكالة رويترز.

وخط أنابيب "دروجبا" يعرف أيضا بخط أنابيب الصداقة وخط أنابيب كوميكون، إذ جاءت فكرة بنائه في أواخر الخمسينيات لتزويد حلفاء روسيا في أوروبا الشرقية بالنفط.

في سياق متصل، يتوجه الوفد الأفريقي بقيادة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم السبت إلى سان بطرسبورج (شمال غرب روسيا) حيث يستقبله فلاديمير بوتين، وذلك غداة لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، للتوسط بين البلدين لوقف الحرب التي شنتها موسكو على جارتها منذ 24 فبراير 2022.

اقترح الوفد، أمس الجمعة وساطة سلام في النزاع، مؤكدا ضرورة حصول "وقف للتصعيد من الجانبين"، إلا أن الرئيس الأوكراني رفض ذلك، منددا بعملية "غش" من جانب روسيا.

وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع القادة الأفارقة المشاركين في الوفد: "من الواضح أن روسيا تحاول مجددا استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش، لكن روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم، لن نمنحها فرصة ثانية".