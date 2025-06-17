محافظ سوهاج يلتقي المستثمرين لبحث تذليل كافة العقبات وتوفير الدعم الكامل لقطاع الاستثمار

عقد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظة، وذلك لبحث التحديات التي تواجههم والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض جهود التنمية الصناعية، بحضور الدكتور أحمد عزيز، المستشار العلمي للمحافظة، ومديري المناطق الصناعية بالأحايوة، والكوثر، وجرجا، وطهطا، ورؤساء الوحدات المحلية، وممثلي جمعيات المستثمرين، وشركات الكهرباء والمياه، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، حرص المحافظة الكامل على دعم المستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة، أبرزها وضع حلول عاجلة لنقل أكشاك الكهرباء بمنطقة الأحايوة الصناعية، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الكهرباء بإعداد تقرير فوري بشأن نقل وتركيب 19 كشك كهرباء إلى منطقة الأحايوة الصناعية، وإعداد مقايسة تقديرية توضح الأفضلية بين نقل الأكشاك أو شراء أخرى جديدة، مع إمكانية مساهمة المستثمرين في توفير الأكشاك المطلوبة.

كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات تجديد التراخيص لأصحاب المصانع، مشددًا على أن عنصر الوقت يمثل ركيزة أساسية لنجاح الاستثمار، ووجّه بمخاطبة الحماية المدنية لإنشاء نقطة إطفاء بمنطقة غرب جرجا الصناعية.

وفيما يتعلق بالمطالب الخاصة بالخدمات، أكد المحافظ أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لتلبية احتياجات المستثمرين المتعلقة بالأمن، والنظافة، والتراخيص، والحماية المدنية، والإسعاف، والإنارة، ورصف الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية.

كما شدد المحافظ على التنسيق لمنع انقطاع المياه عن المناطق الصناعية، وتكثيف التنسيق بين شركة المياه والمستثمرين، موجّهًا بالتنسيق اللازم مع الجهات المعنية بشأن مشروع إقامة مدينة طهطا الجديدة.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تسعى جاهدة لدعم قطاع الصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ استثماري واعد وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.