الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، و3 من بيت لحم، فيما اعتقلت شقيقين من جنين، وشابين من الخليل، بالإضافة إلى اعتقال شاب من قلقيلية.

من ناحية أخرى، هدمت طواقم وآليات تابعة لسلطات الاحتلال، تحرسها قوة عسكرية، مغسلة سيارات على مدخل بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، ومنشأة تجارية في بيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص.. وقال شهود عيان "إن المغسلة تعود للمواطن مراد سعد، فيما تعود المنشأة لمواطن من عائلة النتشة".

يذكر أن سلطات الاحتلال أبلغت شركة كهرباء محافظة القدس بنيتها هدم بيوت في صور باهر، وأنه يتوجب على الشركة فصل التيار الكهربائي حينما يتم تبليغهم رسميا عن موعد الهدم غير المعلن عنه، علما أن مهلة الاحتلال للأهالي لهدم 16 بناية في الحي (100 شقة سكنية) بأيديهم تنتهي يوم غد الخميس.

كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مغسلة و"بركس" (هنجر) تعود ملكيتهما لعائلة المواطن وضاح أبو دية، في بلدة الجيب شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وقال وضاح أبو دية صاحب المنشأة المستهدفة إن جرافات الاحتلال شرعت صباح اليوم ودون سابق إنذار، بتطويق المنطقة في "حي الخلايلة" من البلدة ومنعت المواطنين من الوصول إليها، حيث أجرت عملية الهدم لمغسلة تبلغ مساحتها نحو 60 مترا، وبركسا تبلغ مساحته 20 مترا، بالإضافة إلى جزء من منزل تعود ملكيته للمواطن يوسف حسين أبو دية، بحجة عدم الترخيص.