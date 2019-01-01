الكرملين: بوتين يكرر استعداده لإجراء حوار بناء مع الاتحاد الأوروبي

أعلن المكتب الصحفي للقصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين كرر استعداده لإجراء حوار بناء مع الاتحاد الأوروبي حول القضايا الإنسانية والاقتصادية والسياسية الملحة.

وقال المكتب الصحفي، في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن بوتين أعرب عن ثقته في أن الخبرة السياسية الواسعة التي تتمتع بها الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومكانتها الدولية ستؤدي إلى القيام بعمل بناء في المفوضية الأوروبية، كما ستسهم في استعادة شراكة متكافئة وذات فائدة متبادلة بين روسيا والتكتل الأوروبي.

يذكر أن أورسولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة تم انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.