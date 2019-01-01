الاتصالات: تكريم الطلاب الأوائل خريجي مبادرة «مبرمجي المستقبل»

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم عن تكريم الطلاب الأوائل خريجي البرنامج التدريبي "مبرمجي المستقبل"، وهو أحد برامج المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" التي ينفذها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ويستهدف طلبة الصف الأول الثانوي المتميزين، حيث يقدم البرنامج منحة تدريب مجانية في "أساسيات البرمجة Learn to Code" ويمنح شهادة معتمدة من المنصة العالمية "يوداسيتي" للتعلم الإلكتروني.

وأكدت الوزارة ـ في بيان لها اليوم ـ الحرص على توفير مثل هذه البرامج التدريبية المتقدمة وتنفيذ المبادرات التي تهدف الى بناء القدرات ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى النشء والشباب.

من جانبهم ، أعرب الطلاب الأوائل عن اهتمامهم بمجال البرمجة والالتحاق بمنحة برنامج "مبرمجي المستقبل" فور الإعلان عنها لكونها فرصة لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لمسارات تكنولوجية أكثر تقدماً في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتصميم التطبيقات على المحمول وغيرها من البرامج الأمر الذي يفتح لهم مجالات العمل الحر في سن مبكرة كما يخطط بعضهم.

واقترح الطلاب إتاحة التدريب لهم في مجال ريادة الأعمال، وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوجيه نحو تنظيم دورة متخصصة لهم في الأجازة الصيفية في هذا الشأن من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك".

كما اقترح الطلاب توفير المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وعقد لقاءات دورية للمجموعات أصحاب التخصصات المشتركة مع خبراء لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن مراكز الإبداع التكنولوجي المقرر إنشاؤها من خلال 7 فروع على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي ستمثل منصة لتطوير أفكار المبدعين وستعمل على توفير البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، كما ستوفر العديد من البرامج التدريبية المتخصصة، مشيرا إلى الأكاديمية الرقمية التي أطلقتها الوزارة لإتاحة البرامج التدريبية المتخصصة في العديد من مجالات التكنولوجيا.

وبحسب بيان الوزارة، حضر اللقاء مع الطلاب الأوائل "إبريما سيلاه"، وزير المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بجامبيا، والذي يقوم حاليا بزيارة إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى لبحث التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستمع الوزير الجامبي إلى مقترحات الطلاب التي تتعلق بتعزيز التواصل بين الطلاب على مستوى القارة الإفريقية، وإنشاء منصة رقمية تجمع بيانات أصحاب المهارات وتخصصاتهم من خريجي البرامج التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات بحيث تكون فرصة للشركات من مختلف أنحاء القارة الإفريقية للتواصل معهم وفقا لاحتياجاتها.

وثمن الوزير الجامبي التجربة المصرية في إتاحة البرامج التدريبية في مجال البرمجة لطلاب المدارس؛ مبديا إعجابه بمقترحات الطلاب وتميزها خاصة فيما يتعلق بإيجاد الوسائل الرقمية التي تتيح تسليط الضوء على المهارات الرقمية؛ مؤكدا على أهمية الاستعانة بأفكار النشء لتطوير السياسات.

وأشار إلى أن الدول الأفريقية تمتلك تحديات متشابهة والتي يمكن للتكنولوجيا أن توفر حلولا لها وهو ما يعد مجالاً واسعاً للشباب من أجل الإبداع التكنولوجي فضلاً عن ما تتيحه التكنولوجيا من فرص للتواصل بين الشباب على مستوى القارة لمشاركة الأفكار وتطويرها. وفي نهاية اللقاء قام الوزيران بتكريم مجموعة من الطلاب الأوائل من خريجي البرنامج التدريبي.

جدير بالذكر أن المسار التدريبي لبرنامج "مبرمجي المستقبل" يتضمن: تعلم لغات تصميم المواقع الإلكترونية ومنهم HTML، وCSS وكذلك تعلم لغة البرمجة Python، بالإضافة إلى تعلم منهجية Object Oriented Programming من خلال لغة Python، وكذلك التعرف على مجالات البرمجة المختلفة من خلال محتوى تدريبي مكون من فيديوهات ومشاريع يتم مراجعتها من قبل مراجعي منصة يوداسيتي، وتتيح المنحة منتدى للطلاب على مستوى العالم للاستفادة من الخبرات المختلفة وإمكانية إجراء اجتماع بين المتدرب ومراجع منصة يوداسيتي في بداية فترة المسار التدريبي.

وتعتمد طريقة تقديم المحتوى التعليمي للمبادرة على نظام مبتكر يدمج الألعاب (Gamification) في التعلم مما يحقق ارتباطاً تفاعلياً مع المحتوى التعليمي بشكل فعال، والذي يتم متابعته من خلال مقابلات أسبوعية إلكترونية مع مرشدين فنيين تابعيين لمنصة يوداسيتي ومراجعين للمشروعات.

يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي "مبرمجي المستقبل" كانت قد بدأت في 21 يونيو الماضي بهدف تدريب عدد 1200 طالب في الصف الأول الثانوي من إجمالي 5000 طالب تستهدفهم المبادرة من المدارس الحكومية خلال السنة الدراسية 2018-2019 حيث يحصل الطالب على المنحة لمدة 3 أشهر متاح على منصة يوداسيتي للتعلم الإلكتروني.

هذا وقد أشادت إدارة منصة "يوداسيتي" العالمية للتعلم الإلكتروني بمستوى الطلاب المصريين ونسبة النجاح وسرعة إتمامهم للمحتوى التدريبي بنجاح وباحترافية وفي وقت قياسي، كما أشاد المراجعون بمنصة يوداسيتي بابتكارات الطلاب في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمسار التدريبي.