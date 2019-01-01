افتتح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية اليوم الأربعاء، ستة مشاريع مائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدّسة بقيمة تجاوزت 3,1 مليار ريال تزامنًا مع موسم حج العام الحالي 1440هـ.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)- إنّ افتتاح المشاريع المائية الست الكبرى التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، تُعد تأكيداً على استمرار الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة السعودية لقطاع المياه وخدماته في مكة المكرمة والمشاعر المقدسّة.

وأضاف أنّ إجمالي قيمة المشاريع المنفذة تجاوز 3,1 مليار ريال، وتصب في خدمة قاصدي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الذين تستهدفهم المملكة، حيث تخطّط لاستقبال 15 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول العام 2020، ونحو 30 مليوناً بحلول العام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن هذه المشاريع تشمل تنفيذ مشروع خط نقل المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتكلفة إجمالية تجاوزت 600 مليون ريال، ومشروع محطة التحلية في الشعيبة المرحلة الثانية بسعة تصميمية بلغت حوالي 250 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة تجاوزت مليارا و175 مليون ريال.

ولفت إلى أن مشروعات خدمات المياه وتشمل شبكات المياه والتوصيلات المنزلية وخزانات إستراتيجية وربط شبكات الصرف الصحي وتوصيلاتها تم تنفيذها بتكلفة تجاوزت 600 مليون ريال في عدد من أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافةً إلى مشروع وحدة التحلية في الشعيبة بنظام التبخير متعدد التأثير بتكلفة إجمالية بلغت 465 مليون ريال.