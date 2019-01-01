البرتغال تحقق أهداف الأمم المتحدة بشأن مرض وفيروس «الإيدز»

أعلنت الهيئة العامة للصحة في البرتغال، عن أن البلاد أحرزت الأهداف الثلاثة التي حددتها الأمم المتحدة للسيطرة على مرض نقص المناعة المكتسب "إيدز" والفيروس المسبب له "إتش. أي. في".

وذكرت الهيئة أن الأهداف الثلاثة التي حددها برنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن فيروس "الإيدز" نصت على أنه بحلول عام 2020، يجب أن تصل البلاد إلى الهدف المتمثل في تشخيص 90% من المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب وأن 90% منهم يعالجون، وبالتالي فإن 90% منهم أظهر الحمل الفيروسي غير القابل للكشف.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، أن البيانات التي قدمتها هيئة الصحة أفادت بأن البرتغال حققت هدف (90 - 90 - 90).

يشار إلى أنه عندما يكون للعدوى حمل غير قابل للكشف، فهذا يعني أنه غير قابل للانتقال، وليس لدى الشخص القدرة على إصابة الآخرين.