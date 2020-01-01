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51 إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي يصل إلى 5710

كورونا موريتانيا
كورونا موريتانيا
نواكشوط - أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 9:13 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 9:13 م

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الجمعة، تسجيل 51 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف- في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية- إنه وبعد إجراء671 فحصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تأكدت إصابة 51 شخصا بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في موريتانيا منذ الرابع عشر مارس الماضي إلى 5 آلاف و710 مصابين.

وأضاف أنه تم تسجيل 160 حالة شفاء ليصل إجمالي الذين تعافوا من الوباء إلى 3 آلاف و153 مصابا في حين يواصل 2407 مصابين علاجهم في المشافي، وبلغ إجمالي الوفيات 151 شخصا.

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