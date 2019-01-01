الشرطة الألمانية تحذر من تحليق الطائرات المسيرة الخاصة فوق مناطق الفيضانات

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حذرت الشرطة بمدينة أويسكيرشن الواقعة غربى ألمانيا اليوم السبت عبر موقع " تويتر " للتواصل الاجتماعى المواطنين من استخدام أجواء المناطق التى أضيرت بشدة من الفيضانات لتحليق طائراتهم المسيرة الخاصة حيث يتم حاليا بذل جهود من جانب أجهزة الطوارىء للتعامل مع الأوضاع هناك .

وذكرت الشرطة أن " ذلك سيؤدى إلى إعاقة عمل الطائرات المسيرة المستخدمة من جانب قوات الإنقاذ " .

وحذرت الشرطة أيضا المواطنين من التوجه إلى تلك المناطق المنكوبة بالفيضانات العارمة .

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قد دعا فى وقت سابق من اليوم السبت إلى استمرار تقديم المساعدة لضحايا كارثة الفيضانات غربي البلاد.

وخلال زيارة لمنطقة الكارثة، على النهر الجانبي (إرفت) المتفرع من نهر الراين بولاية شمال الراين ويستفاليا، قال شتاينماير اليوم إن " الاستعداد لتقديم الدعم يجب أن يستمر سواء على النطاق الكبير أو الصغير".

وتابع شتاينماير أن الكثير من السكان في مناطق الفيضانات " لم يتبق لهم شيء سوى أملهم ولا ينبغي لنا أن نحبط هذا الأمل".

وتوجه شتاينماير بصحبة رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ارمين لاشيت للاطلاع على طبيعة الوضع في هذه المنطقة التي جرفت فيها المياه العديد من المنازل والسيارات في الأيام الماضية.

وكان شتاينماير وجه الشكر إلى المسعفين المشاركين في مواجهة آثار كارثة الفيضانات غربي البلاد.

وقال شتاينماير إن الكثيرين " عملوا حتى مرحلة الإنهاك، وأكثر من ذلك".

وأعرب شتاينماير عن شكره العميق للمسعفين، "باسم كل الألمان"، وأشار إلى أن نداء الاستغاثة الذي انطلق في كل جزء بالمنطقة كان "كبيرا وعاجلا".

كانت الفيضانات التي وقعت في غرب ألمانيا أول أمس الخميس أودت بحياة 58 شخصا، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

وكان، أرمين لاشيت، مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي لمنصب المستشار، وصف الفيضانات بأنها "كارثة القرن".