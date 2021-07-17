«رباعي الأهلي الأولمبي» يغادر المغرب غدا في طريقه لليابان

يغادر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنضمون للمنتخب الأولمبي وهم؛ محمد الشناوي وصلاح محسن، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، المغرب ظهر غدٍ الأحد إلى العاصمة اليابانية طوكيو؛ للانضمام للمنتخب الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي المغرب عقب انتهاء مباراة كايزر تشيفز مباشرة في طريقها إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.

فيما يستمر «الرباعي الأولمبي» في المغرب الليلة، ويطير ظهر غدٍ إلى اليابان حسب اتفاق الجهاز الفني للأهلي مع نظيره في المنتخب الأولمبي.