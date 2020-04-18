قتلى في حرائق شمال المغرب ودول حوض البحر المتوسط بسبب موجة الحر الشديد

وشاهد المصطافون على شاطئ توريمولينوس سحب دخان كثيف تتصاعد في التلال، حيث تحاول الطائرات التعامل مع النيران.

وقال أشلي بيكر، وهو بريطاني يعيش في ميخاس جنوبي إسبانيا، لبي بي سي إن النيران كانت أكثر خطورة يوم الجمعة، ولكن الرياح حركتها بعيدا عن تلك المنطقة.

وألقت الطائرات بمواد مثبطة للحرائق، وكانت المروحيات تتحرك إلى الشاطئ لجمع مياه من البحر والعودة لمناطق الحرائق.

وأضاف بيكر: "هناك حوالي 40 بيتا في المنطقة، الجميع يشعر حقا بالتوتر ويقفون في الشرفات أو خارج منازلهم لمشاهدة ما يجري".

وقال: "حاليا هناك حرائق في قمم الجبال. لقد ابتعدت عن هنا، أنا مرتاح للغاية. عندما تعيش في التلال، يكون الأمر مخيفا للغاية، تخبرك جميع لافتات الطريق طوال الوقت بأحدث المعلومات حول مخاطر الحرائق الشديدة".

وفي الوقت نفسه، بالقرب من شاطئ فرنسا الجنوبي، وصفت مواطنة الحرائق بأنها تشبه "ما بعد نهاية العالم".

وأضافت كارين، التي تعيش بالقرب من لا تيست دو بوك: "لم أر شيئا كهذا من قبل".

وانتشرت النيران جنوب منطقة بوردو الفرنسية لمسافة حوالي 10 آلاف هكتار، ويحاول ما يقرب من ثلاثة آلاف رجل إطفاء هذه الحرائق.

واضطر كريستوفر نادر وزوج ابنته إلى الذهاب لملجأ قريب من تيست دو بوك، بعدما تركوا منزلهم في قرية كازو من دون أخذ أي متعلقات شخصية.

يقول نادر لبي بي سي إنه كان يأمل في العودة هناك لإنقاذ قطته، ويضم الملجأ المؤقت أيضا مئات من النازحين من مناطق الخطر.

وتقول مراسلة بي بي سي جيسيكا باركر إن عمليات إنقاذ الحيوانات قد بدأت ولكن ببطء.