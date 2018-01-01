انهيار تحالف حزبي الرابطة وفورزا إيطاليا الذي يدعم رئيس الوزراء دراجي

أعلن حزبا الرابطة وفورزا إيطاليا انهيار تحالفهما الداعم لرئيس الوزراء ماريو دراجي، ما يشير إلى أن القوى السياسية الأكبر تستعد لانتخابات مبكرة محتملة بعدما أعلن رئيس الوزراء استقالته الأسبوع الماضي ورفضها الرئيس الإيطالي.

وفي بيان مشترك عقب اجتماع في سردينيا، استبعد ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة وسيلفيو بيرلسكوني زعيم فورزا إيطاليا احتمال بقاء الحزبين اللذين ينتميان ليسار الوسط، في الائتلاف الحاكم، والذي يضم أيضا حزب حركة خمس نجوم، حسبما ذكرت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء .

ويزيد هذا الموقف تعقيدا الجهود الرامية لدعم حكومة دراجي بعدما أوضح رئيس الوزراء أنه لن يقود حكومة جديدة لاتضم حزب حركة خمس نجوم.

كان جوزيبي كونتي زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية قد صرح بأنه طالب رئيس الوزراء ماريو دراجي بتلبية مخاوف الحزب في الوقت الذي يتأرجح فيه الائتلاف الحكومي على حافة الإنهيار.

وكان كونتي يشير إلى قائمة من الطلبات لحزبه الشعبوي والتي سلمها لدراجي قبل أسبوع ونصف مضى، و أحدها هو وضع حد أدنى قانوني للأجور.

ويرأس دراجي ائتلافا يضم شريحة عريضة من الأحزاب منذ شباط/فبراير 2021. وهي أحزاب غالبا ما لا تتعاون معا، لكنها تجمعت لإظهار الوحدة وسط جائحة كورونا.

ومع ذلك تعرض هذا التعاون لضربة يوم الخميس عندما رفض حزب حركة خمس نجوم الشعبوي التصويت على إجراء بشأن مساعدات للشركات والأسر التي تتضررت جراء الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يكشف رئيس الوزراء ماريو دراجي يوم الأربعاء عما إذا كان يعتزم البقاء في المنصب وكيفية ذلك بعد اضطراب شديد في الائتلاف الحكومي.