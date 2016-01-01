محمد صبحى: قادمون على مرحلة لهدم الثوابت الدينية وليس استخدام الحروب الدامية

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أعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته لوجوده علي أرض العلماء والأدباء والمبدعين الذين أناروا العالم بعلمهم وفنهم، وأصبحوا أعلام في سماء مصر وسيظل التاريخ يذكرهم.

وقال صبحي أثناء حضوره فعاليات افتتاح الدورة الأولى من مهرجان المنصورة المسرحى، إن الصحوة الفنية في مدينة المنصورة الخطوة الأولي للتنمية المستدامة في الإنسان لأن الاستثمار في البشر هو المكسب الحقيقي والأمل الوحيد نحو الرقي والتحضر.

وأشار محمد صبحي إلي أن الفن والثقافة والإعلام والتعليم طاقة الأمل والنور لإخراج جيل مثقف وواع لديه ذوق رفيع وثقافة وعلم وانتماء.

وأكد صبحي علي أن الفن والثقافة معول للبناء أو الهدم ولابد من استخدامهم الاستخدام الصحيح لبناء جيل مثقف ومتحضر ينمو بداخله حب الوطن ويقدر ترابه ويحافظ علي مقدراته وأمنه.

وقال الفنان محمد صبحي نحن قادمون علي مرحلة لن يستخدم فيها العالم الرصاص والقنابل والحروب الدامية، وإنما يستخدم فيها ما يشوه عقول أبنائنا ويفسد أخلاقهم وقيمهم وثوابتهم الدينية لأنه من أراد أن يهدم دولة يهدم قيمها ومبادئها.

جاء ذلك على هامش كلمتة أثناء افتتاح مهرجان المنصورة الأول للمسرح "دورة الراحل محمود نسيم" بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور أيمن الشيوي، والفنان أحمد عبد الجليل، والفنان عمرو رمزي.