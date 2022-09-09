قال زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية يوم السبت إنه طالب رئيس الوزراء ماريو دراجي بتلبية مخاوف الحزب في الوقت الذي يتأرجح فيه الائتلاف الحكومي على حافة الإنهيار.

وتابع زعيم حركة خمس نجوم جوزيبي كونتي في فيديو تم بثه عبر فيسبوك " دعونا رئيس الوزراء دراجي لتلبية أولوياتنا. وأعربوا عن عدم راحتهم السياسية التي نشعر بها داخل حكومة الأغلبية".

وكان كونتي يشير إلى قائمة من الطلبات لحزبه الشعبوي والتي سلمها لدراجي قبل أسبوع ونصف مضى. أحدها هو وضع حد أدنى قانوني للأجور.

ويرأس دراجي ائتلافا يضم شريحة عريضة من الأحزاب منذ فبراير 2021. ووهي أحزاب غالبا ما لا تتعاون معا، لكنها تجمعت لإظهار الوحدة وسط جائحة كورونا.

ومع ذلك تعرض هذا التعاون لضربة أمس الأول الخميس عندما رفض حزب حركة خمس نجوم الشعبوي التصويت على إجراء بشأن مساعدات للشركات والأسر التي تتضررت جراء الحرب في أوكرانيا.

وكان يُنظر إلى القرار باعتباره تصويتا على الثقة ويعني إضرارا بالائتلاف الذي ترددت حزب حركة خمس نجوم فيه في توجيه انتقاد شديد لروسيا وسط غزوها لأوكرانيا.

وكشفت الأحزاب السياسية الإيطالية المختلفة عن نياتها في وقت تستعد جميع الأحزاب ليوم الأربعاء المقبل، الذي سيكشف فيه رئيس الوزراء ماريو دراجي ما إذا كان يعتزم البقاء في المنصب وكيفية ذلك بعد تقلقل شديد في الائتلاف الحكومي.

وعرض دراجي الاستقالة، لكن طالبه الرئيس سيرجيو ماتاريلا بالبقاء. ويكمن السؤال الآن في ماهية الشكل الذي ستكون الحكومة عليه ومن سيقودها؟

ودعا إنريكو ليتا، رئيس الحزب الديمقراطي يوم السبت حزب حركة خمس نجوم إلى دعم الائتلاف.