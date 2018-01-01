زيلينسكي يقيل رئيس الاستخبارات والمدعية العامة في أوكرانيا

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أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اثنين من كبار الشخصيات بسلطات البلاد الأمنية.

ووفقا لمرسوم نشره المكتب الرئاسي اليوم الأحد، خسر رئيس جهاز الخدمة السرية "إس بي يو" إيفان باكانوف والمدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا منصبيهما.

وسيحل محل المدعية العامة، أولكسي سيمونينكو.

ولم يقدم المرسوم سببا للعزل، في واقعة نادرة الحدوث منذ غزو روسيا لأوكرانيا. كما لم يتم ذكر من سيخلف رئيس جهاز الاستخبارات باكانوف، وهو صديق مقرب لزيلينسكي منذ أن كان ممثلا كوميديا في التليفزيون.

وترأس باكانوف الجهاز منذ عام 2019.

كان زيلينسكي قد عزل في شهر تموز/يوليو عام 2021 العديد من كبار ضباط الجيش والاستخبارات لسبب غير واضح.

وتضمنت المراسيم الخاصة عزل قائد العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا، ورئيس هيئة الأركان العامة وقائد سلاح الجو، وتعيين آخرين مكانهم.

وسبق ذلك عزل القائد العام للجيش الأوكراني روسلان كومتشاك، و تعيينه نائبا أول لسكرتير مجلس الأمن القومي الاستشاري