مصرع عاملين وإصابة آخر خلال تسليك بيارة صرف صحي بسوهاج

لقى عاملان مصرعهما، بينما أصيب آخر خلال قيامهم بتنظيف وتسليك بيارة صرف صحى بسوهاج، وتعرضهم لحالة اختناق داخل البيارة بمنزل عامل.

تم انتشال الجثتين والمصاب، ونقلهم إلى مستشفى أخميم المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بوفاة عاملين وإصابة ثالث داخل بيارة للصرف الصحى بدائرة مركز شرطة أخميم.

وتبين من خلال التحريات التي قام بها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد علي العمارى رئيس مباحث المديرية، والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بإصابة "أحمد ف." 36 سنة، باختناق وغيبوبة أثناء تواجده داخل بئر للصرف الصحى خاص بشقيقه، وتم انتشاله على قيد الحياة ونقله للمستشفى للعلاج.

بينما لقى "شعبان ج." 44 سنة، و"ياسر ز." 32 سنة، مصرعهما داخل نفس البئر، ولم يتمكن الأهالى من استخراجهما من داخل البئر، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث، وتمكنت من انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى.

وبسؤال مالك المنزل، أفاد بما جاء في التحريات، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت التصريح بدفن الجثتين وتسليمها لذويهما، وباشرت التحقيقات.