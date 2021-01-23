 وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بالعام الهجري الجديد - بوابة الشروق
الإثنين 17 يوليه 2023 7:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟


النتـائـج تصويت

وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 6:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 6:43 ص

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالعام الهجري الجديد 1445 هــ.

سائلًا الله "عزّ وجلّ" أن يجعله عام أمن وأمان وسلام للعالم كله، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.
وأناب رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1445هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 يوليو 2023م، كما أناب جميع المحافظين لحضور الاحتفال المشار إليه كل في محافظته.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك