الإسماعيلي يستغنى عن صالح جمعة

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طالب مجلس إدارة الإسماعيلي، صالح جمعة، البحث عن عروض وتقديمها للنادي للرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم المنقضي 2022-2023.

واستقرت اللجنة الفنية داخل النادي الإسماعيلي على عدم استمرار اللاعب في ظل هبوط مستواه الفني وقلة مشاركته مع الفريق.

وانتقل صالح جمعة لاعب الأهلي السابق لصفوف الإسماعيلي مطلع الموسم المنقضي قادمًا من فريق سيراميكا كليوباترا.

وتعاقد الإسماعيلي مع صالح جمعة لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع سيراميكا.

وأعلن الإسماعيلي في الساعات الماضية رحيل عدد من لاعبيه بعد نهاية عقودهم وعدم مفاتحة الإدارة لهم لتمديد العقود وهم أحمد مدبولي وعمر الوحش وحارس الأهلي السابق أحمد عادل عبدالمنعم.

كما قررت إدارة الإسماعيلي، فتح المزاد لبيع الثنائي عبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية للفريق الذي سيقدم أعلى سعرًا