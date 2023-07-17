 طبيب المنتخب: إصابة إمام عاشور هي قطع وتر العضلة الخلفية.. وتحتاج لـ3 شهور للعلاج - بوابة الشروق
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طبيب المنتخب: إصابة إمام عاشور هي قطع وتر العضلة الخلفية.. وتحتاج لـ3 شهور للعلاج

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 2:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 2:17 ص

تحدث محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، بخصوص إصابة إمام عاشور التي تعرض لها خلال إحدى مبارياته مع ميتيلاند الدنماركي.

وقال أبو العلا، خلال تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس:"إمام عاشور مُصابًا وحين أُعلنت إصابته النادي الدنماركي أعلن أنه سيُعالج مع طبيب المنتخب وكان الشرط عدم إعلاني أية تفاصيل عن الإصابة، امام إصاباته ليست كثيرة وهي أول إصابة طويلة في مسيرته".

وقال طبيب المنتخب:"يوم 22 أبريل كانت إصابة إمام عاشور، إمام كان لديه إصابة عضلية كبيرة قطع في وتر العضلة الخلفية، نظريًا فترة علاج إمام عاشور من 10 لـ 12 أسبوعاً.. ولكن الأمر لا يكون بالعد على أصبع الأيد".

وأتم أبو العلا تصريحاته بقوله:"إمام عاشور كان إلى حد كبير ملتزماً بالبرنامج العلاجي وأغلب فترات الراحة التي حصل عليها متفق عليها، لا أستطيع تحديد موعد عودة إمام عاشور فهو في مرحلة التأهيل وسيعود قريبًا".


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