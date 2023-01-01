استشاري تغيرات مناخية: أوروبا ستواجه موجات حر شديدة في الصيف الحالي

قال الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية، إن «أوروبا تشهد صيفا حارا جدا في 2023»، منوهًا أنها «شهدت صيفًا حارًا العام الماضي».

وأضاف خلال مداخلته مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن أوروبا ستشهد هذا العام صيفا حارا جدا، طبقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، قائلًا إن أوروبا قارة عجوز ومغلقة وتتأثر بارتفاع درجات الحرارة أكثر من أي دولة أخرى.

وذكر أن أوروبا شهدت ارتفاع درجة الحرارة بـ1.5 درجة، وهي النسبة التي اتفقوا في مؤتمر باريس ألا تصل إليها ارتفاعات درجات حرارة الأرض.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة يتم بوتيرة عالية، مضيفًا: «هناك كبار سن كثيرون يعيشون في أوروبا بمفردهم، وقد يمثل ارتفاع درجات الحرارة خطرا عليهم، كما يتسبب في حرائق الغابات في عدد من الجزر».

ولفت إلى وجود تحركات من الحكومات الأوروبية لمواجهة الموجة الحرارية، وإصدار التحذير الأحمر للسائحين في عدد من المناطق، وغيرها من الإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذه الموجة.