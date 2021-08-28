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اقترب فريق النصر السعودي، من التعاقد مع النجم الفرنسي سيكو فوفانا لاعب فريق لانس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أفادت تقارير صحفية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق «فابريزيو رومانو»، فإن إدارة النصر أتمت اتفاقها مع نظيرتها في لانس، من أجل التعاقد مع فوفانا هذا الصيف.

وأضاف رومانو أن فوفانا سيوقع عقود انتقاله للنصر السعودي خلال الأيام القادمة، بعد خضوعه للكشف الطبي.

وأتم الصحفي الإيطالي أن فوفانا سينضم إلى رونالدو وبروزوفيتش وتاليسكا في النصر السعودي.

وفي سياق متصل، سيشارك فريق النصر السعودي في البطولة العربية للأندية، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق الزمالك والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.