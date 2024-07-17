اتحاد جدة يقترب من صفقة فرنسية

اقترب نادي اتحاد جدة السعودي من حسم التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي جناح أستون فيلا الإنجليزي

اللاعب صاحب الـ28 عاما بات قريبا من الانضمام إلى صفوف العميد حسبما ذكر "فابريزيو رومانو" خبير الانتقالات والصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس.

وأوضح رومانو أن الاتحاد يستعد لإعلان الصفقة، بعدما كان قد أتم أمس الثلاثاء اجراءات انتقال الجزائري حسام عوار لاعب روما الإيطالي إلى صفوف الفريق السعودي.

ويسعى الاتحاد بقيادة مدربه الجديد لوران بلان لحسم عدة صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد وتعويض إخفاق الموسم الماضي الذي أنهى فيه الفريق مسابقة دوري المحترفين محتلاً المركز الخامس، وهو المركز الذي لم يؤهله للمشاركة في البطولات الآسيوية للموسم الجديد، وكذلك لن يخوض بطولة السوبر السعودي.