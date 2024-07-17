قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن جلسات لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب شهدت حضور 29 وزيرا، وذلك على مدار 6 أيام، مشيرا إلى أن الجلسات عقدت على فترتين صباحية ومسائية لتغطية كافة المحاور.

وأوضح خلال تصريحاته لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN»، مساء الثلاثاء، أن الوزراء استعرضوا خططهم التنفيذية والتفصيلية لتطبيق برنامج الحكومة، مع تحديد الجداول الزمنية لإنجاز برامجهم.

وأضاف أن «المناقشات اتسمت بالعمق والتخصص»، بحضور ممثلي اللجان النوعية في مجلس النواب، مشيرا إلى أن أسئلة النواب تميزت بالجدية وحصلت على ردود وافية من الوزراء في إطار من الممارسة الديمقراطية الجادة.

وأشار إلى أن أسئلة النواب فتحت المجال أمام الوزراء لتوضيح المزيد من التفاصيل، مؤكدا أن «النواب أبدوا تفهما كبيرا للحقائق المقدمة من الوزراء.

وقال: «هناك نواب اتفقوا مع الحكومة، وهناك من اختلفوا معها، نحن نرحب بالجميع، ونحيي الاتفاق، ونحترم الاختلاف».

وحول مشاركة نواب المعارضة، أكد أن الحكومة تقدر طرحهم وتحترم آراءهم، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، معقبا: «سمعنا نواب المعارضة والبعض اتفق مع برنامج الحكومة والبعض اختلف، ونحن نحترم كل الآراء، ونحترم رأي المعارضة فيما لم تتفق فيه مع الحكومة، لكن في نفس الوقت أيضا لدينا وجهة نظرنا، ونحيي الأغلبية التي تقف مع الحكومة وتؤيدها».