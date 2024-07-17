 روسيا وأوكرانيا تتبادلان 190 أسير حرب - بوابة الشروق
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روسيا وأوكرانيا تتبادلان 190 أسير حرب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 7:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 7:47 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا وروسيا تبادلتا إجمالي 190 أسير حرب، حيث أفرج كل جانب عن 95 أسيرا.

وأعلن زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام: "تم الإفراج عن 95 مدافع آخر من الاعتقال الروسي". وأوضح أن الجنود كانوا من الجيش والحرس الوطني وحرس الحدود.

وبحسب السلطات الأوكرانية تم أسر الرجال في 2022. 

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أيضا أنه تم تبادل 95 جنديا من كل جانب.

وذكر الأوكرانيون والروس أن الإمارات توسطت في عملية التبادل.

ووفقا للسلطات الأوكرانية، أعادت موسكو أكثر من 3400 جندي ومدني منذ الغزو الشامل في فبراير 2022. 

وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم أسر ما يربو على 6400 جندي أوكراني حتى مطلع يونيو، بينما تم احتجاز ما يربو على 1300 جندي روسي في المعسكرات الأوكرانية.

كانت جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام في اتمام أربع عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا.


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