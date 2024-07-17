كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقديرات بوصول الناتج المحلي الإجمالي نحو 17.1 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025.

وأشار خلال تصريحاته لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN»، مساء الثلاثاء، إلى أن التقديرات السابقة صادرة عن وزارة التخطيط، منوها أنها معرضة للتغيير زيادة أو نقصانا بعد المراجعة الدورية.

وأعرب عن تفاؤله بأداء الحكومة الجديدة، قائلا: «تركيبة الحكومة الجديدة تبعث على الأمل، فليس لدينا رفاهية التجربة والخطأ، هذه الحكومة كتيبة جاءت لتعبر بنا إلى بر الأمان».

ولفت إلى أن مجلس النواب سيجتمع في العاصمة الإدارية الجديدة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة الخميس المقبل، مضيفا أنه:« تم إجراء تصويت على بيان الحكومة داخل اللجنة الخاصة، وكانت الغالبية العظمى داعمين للحكومة الجديدة، وسنلتقي في الجلسة العامة الخميس لمنح الثقة للحكومة».