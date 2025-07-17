تجديد حبس مديرة شهر عقاري دمنهور وموظف فني 15 يوما بتهمة تزوير توكيلات بيع ممتلكات

قررت محكمة مركز دمنهور الجزئية بمحافظة البحيرة، اليوم، تجديد حبس كل من مديرة مكتب الشهر العقاري بمدينة دمنهور وموظف فني بالمكتب ذاته، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامهما بتزوير عدد كبير من التوكيلات الرسمية، استخدمت في بيع أراضٍ وفيلات وشقق مملوكة للغير في مناطق متفرقة، أبرزها دمنهور والساحل الشمالي والتجمع الخامس، مقابل حصولهما على مبالغ مالية نظير هذه الجرائم.

وكانت النيابة العامة بمركز دمنهور، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قررت في وقت سابق حبس كل من (رشا. ز) مديرة المكتب، و(مصطفى. ز) الموظف الفني، 4 أيام احتياطيًا، قبل أن تصدر المحكمة قرارها اليوم بتجديد حبسهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بتزوير توكيلات بيع لممتلكات تعود لمواطنين دون علمهم، واستُخدمت تلك التوكيلات في إتمام عمليات بيع وهمية، ما تسبب في أضرار مالية جسيمة لأصحابها.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة قد ألقت القبض على المتهمين، بعد تلقي بلاغات متعددة من مواطنين أفادت بتعرّضهم لوقائع تزوير استهدفت ممتلكاتهم الخاصة، مقابل رشاوى مالية.

وحررت المحاضر اللازمة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.