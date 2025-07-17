طلاب بهندسة المطرية يصممون نموذجا متطورا لإدارة المنشآت عبر التوأمة الرقمية

قدّم طلاب برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام (برنامج ساعات معتمده) بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان لأول مرة مشروع تخرج متميز بعنوان (Digital Twin for Existing Building) التوأم الرقمي للمباني القائمة، للمساهمة في تحسين البنية التحتية الرقمية للدولة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور عمرو عبد الهادي عميد هندسة المطرية، ومنسق البرنامج الدكتور محمد حلمى وتحت إشراف الدكتور صلاح عمران بقسم الهندسة المدنية برنامج إدارة المشروعات والتشييد ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

يعتمد المشروع على تطوير نموذج رقمي متكامل لأحد المباني القائمة بكلية الهندسة بالمطرية التابع لجامعة حلوان كجزء من خطة التطوير لتحويل الكلية الي نموذج مدينة ذكية. وتم تنفيذ المشروع بشكل عملي على مرحلتين الأولى Descriptive Digital Twin الذي يعكس الواقع بناءً على رفع مساحي دقيق، والثانية Informative Digital Twin الذي يتابع الحركة والحرارة والرطوبة والإضاءة والحريق باستخدام أحدث البرمجيات مثل Autodesk Tandem وRevit وتقنيات الربط مع المستشعرات.

ويسهم هذا المشروع في رفع كفاءة إدارة وصيانة المباني، تحسين البنية التحتية الرقمية للدولة، دعم خطط التحول الرقمي للمدن الذكية، إعداد خريجين قادرين على ربط مفاهيم الإدارة الهندسية بأدوات تكنولوجية حديثة.