دراسة: أكثر من نصف مطارات المملكة المتحدة رفعت رسوم توصيل الركاب العام الماضي

أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من نصف المطارات في المملكة المتحدة قامت العام الماضي، بزيادة، أو فرض، رسوم يدفعها السائقون عند توصيل الركاب إلى هذه المطارات.

ولا تزال معظم المطارات الأكثر ازدحاما في الاتحاد الأوروبي، بدون مثل هذه الرسوم.

وبحسب تحليل "نادي السيارات الملكي"، قام 11 مطارا من أصل 20 في المملكة المتحدة منذ الصيف الماضي، برفع ما يسمى برسوم "كيس آند فلاي" – والتي عادة ما يتم فرضها بغرض إنزال الركاب في أقرب مكان من مبنى المسافرين.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" بأن المطارات التسعة التي رفعت رسومها بواقع جنيه إسترليني واحد (34ر1 دولار) هي بلفاست سيتي، وبرمنجهام، وبريستول، وإدنبرة، وجيتويك، وهيثرو، وليفربول جون لينون، ونيوكاسل، وساوثهامتون.

وأضاف كل من ليدز برادفورد وجلاسكو 50 بنسا إلى رسومهما. فيما فرض كارديف، الذي لم يكن يفرض رسوما من قبل، 3 جنيهات إسترلينية.



