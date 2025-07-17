الخارجية الفلسطينية: استهداف كنيسة اللاتين يندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل

أدانت الخارجية الفلسطينية، استهداف إسرائيل لكنيسة اللاتين في غزة، مؤكدة أنها جريمة مكتملة الأركان تندرج في سياق الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية: "تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات قصف الاحتلال للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة والذي أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والإصابات وأضرار جسيمة في مبنى الكنيسة، وتعتبره جريمة مكتملة الأركان تندرج في إطار مظاهر الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد جميع أشكال الحياة الإنسانية في قطاع غزة، بما فيها الاستهداف المتعمد لدور العبادة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء".

وأضاف البيان: "الوزارة إذ تتابع مظاهر الإبادة الجماعية ضد شعبنا مع الدول ومكونات المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة، فإنها تطالب الأطراف الدولية كافة بتحمل مسئولياتها في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وللمقدسات المسيحية والإسلامية في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وبما يضمن الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على شعبنا بجميع أشكاله".

والخميس، قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إن "شهيدين ارتقيا عقب القصف الإسرائيلي لكنيسة العائلة المقدسة، وهما سعد سلامة (60 عاماً) وفوميا عياد (80 عاماً)".

من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقصف الذي استهدف الكنيسة، وأعرب عن "أسفه للأضرار الناتجة عن ذلك"، حسب ادعائه.

وتعد الكنيسة من أقدم المراكز الدينية المسيحية بقطاع غزة، وتحولت منذ بدء الإبادة الإسرائيلية إلى ملاذ للمدنيين، خصوصا العائلات المسيحية التي تواجه ظروف النزوح والحصار.