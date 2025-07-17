شارك مكتب الجامعة الألمانية ببرلين بالتعاون مع الهيئات الألمانية المسئول عن تدويل التعليم وربط ألمانيا بالعالم في تنظيم ملتقى للمعنيين بالشأن العلمي والبحثي وذلك في إطار الاحتفالية السنوية مهرجان كلاسيك أوبن إير في ساحة جندارمن ماركت، برلين، بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، والجامعة الألمانية الدولية ببرلين، وممثلي الوزارة الفيدرالية للتعليم العالي والهيئة الألمانية للتبادل العلمي ومؤسسة ألكساندر فومهومبلت.

يُقام مهرجان كلاسيك أوبن إير في ساحة جندارمن ماركت في برلين من 17 إلى 21 يوليو 2025، حيث يجذب هذا الحدث الموسيقي الكبير عشاق الموسيقى من جميع أنحاء العالم.

تضم قائمة الموسيقيون المشاركون جوانا مالفيتز تقود أوركسترا كونزرت هاوس برلين، جيوفاني زاريلا بأداء "فييرسيون كلاسيكا"، جوجا ويندت مع نايجل كينيدي وساشا جريجوري بورتر بأداء جاز وروحي، أنا نيتريبكو ويوسف إيفازوف في حفل ختامي رائع.

تأتي أهمية الملتقى كونه يجذب الحدث آلاف الحاضرين من عشاق الموسيقى، بجانب حضور شخصيات بارزة في برلين تشارك في الحدث، ويساهم في تعزيز التألق الثقافي لبرلين، فضلا عن مشاركة الجامعة الألمانية مؤسسات تعليمية كبيرة إذ أن الجامعة الألمانية بالقاهرة وكذلك الدولية بالعاصمة الإدارية لديها مكتب كامل في مبنى منتدى العلوم ببرلين.

يجمع الملتقى مزيج من الموسيقى الكلاسيكية والحديثة، وخلفية رائعة من العمارة الكلاسيكية لساحة جندارمن ماركت.