شئون الكنائس في فلسطين تدين القصف الإسرائيلي لكنيسة اللاتين في غزة

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أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شئون الكنائس في فلسطين، اليوم الخميس، القصف الإسرائيلي لكنيسة العائلة المقدسة التابعة للبطريركية اللاتينية في مدينة غزة.

وأفادت اللجنة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأنها "تتابع بقلق تعرّض الكنيسة لقصف الاحتلال، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، من بينهم راعي الكنيسة جبرائيل رومانيللي، إلى جانب أضرار جسيمة لحقت بمبنى الكنيسة".

وشددت أنّ "استهداف الكنائس والمؤسسات الدينية تحت أي ذريعة هو عمل مرفوض ومدان، ويشكّل تهديدا مباشرا للوجود المسيحي الأصيل في الأرض المقدسة".

ودعت المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان، إلى "التحرك العاجل لضمان حماية دور العبادة في قطاع غزة، ووضع حدّ للاعتداءات التي تطال المدنيين والمقدسات على حدّ سواء".

ولفتت اللجنة إلى أنها "ستواصل متابعة التطورات بالتنسيق مع الكنائس المحلية والمؤسسات المعنية، لحين تبيان تفاصيل الاعتداء بشكل كامل".

وكانت الوكالة أشارت إلى "إصابة سبعة مواطنين بجروح في قصف الاحتلال كنيسة العائلة المقدسة للاتين وسط البلدة القديمة بمدينة غزة، بينهم راعي الكنيسة الأب جابرييل رومانيللي".