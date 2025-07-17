روبيو: تم الاتفاق على خطوات محددة لإنهاء الاشتباكات في سوريا الليلة

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إنه تم إحراز تقدم في سبيل حل القتال في جنوب سوريا، والذي اندلع خلال نهاية الأسبوع الماضي، والذي ذكرت تقارير أنه أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخصا.

وأضاف روبيو، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الأربعاء، "لقد تواصلنا مع جميع الأطراف المشاركة في الاشتباكات في سوريا".

وقال روبيو "لقد اتفقنا على خطوات محددة من شأنها إنهاء هذا الوضع المقلق والمروع هذه الليلة"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأضاف روبيو أنه " سيكون من الضروري على جميع الأطراف الالتزام بالتعهدات التي قدموها، وهذا ما نتوقعه منهم تماما".

أعرب روبيو عن قلقه في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.

وتصاعدت الاشتباكات بين البدو السنة والأقليات الدرزية في جنوب سوريا بشكل حاد في الأيام الأخيرة، وتركزت في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، مع انتشار قوات تابعة للحكومة السورية في المنطقة.

وفي أعقاب أيام من أعمال العنف بين الدروز والبدو السنة في في مدينة السويداء جنوبي سوريا، قصفت إسرائيل العديد من الأهداف في دمشق، من بينها مدخل وزارة الدفاع.

توصلت الحكومة السورية والدروز إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتصعيد العسكري في محافظة السويداء، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على دمشق، بحسب، وكالة الأنباء السورية (سانا)