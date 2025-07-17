دافع رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، عن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، قائلًا إنه شعر بالحزن بعد رحيله.

وقال خلال لقاء لبرنامج «توتر عالي»، الذي يقدمه الإعلامي توني خليفة عبر فضائية «المشهد»، مساء الأربعاء، إن مقاطع الفيديو التي روجت للجرائم بسجن صيدنايا «مفبركة».

وأضاف: «مين قال إن المشاهد في سجن صيدنايا صحيحة؟ ليش ما طلعت هذه الفيديوهات من قبل، مخابرات الدنيا كانت موجودة في سوريا ليش ما حكوا عنها!»، وفقًا لتعبيره.

ودعا إلى التدقيق في المعلومات المتداولة، مضيفًا: «دخلوا العراق ودمروا الجيش العراقي بتهمة وجود أسلحة نووية، وبعدها اعترف وزير الدفاع الأمريكي إنه ما في أسلحة.. خلينا عمليين».

وأشار إلى أنه لم يكن متفائلًا أبدًا مع وصول أحمد الشرع إلى سدة الحكم في سوريا، موضحًا أنه يعترض على «النظام المعلب الذي يؤتى به من الخارج».

وأعرب عن رغبته في تنظيم انتخابات يقرر فيها الشعب السوري مصير بلاده، مؤكدًا: «سأكون سعيدًا وداعمًا بكل قلبي وكل نقطة في دمي لسوريا عندما ينتخب نظام».

وعن رأيه بفوز بشار الأسد سابقًا بنسبة 99%، عقب: «أكثر من 60% كانوا يؤيدون بشار الأسد، حتى لو هناك رأي مختلف في بشار، إنما الوضع أن هنالك انتخابات، ولو مزورة 5% أو 10% أو 20% لست أنا من أحكم؛ وإنما الأنظمة العالمية».