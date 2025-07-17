22 لاعبًا في قائمة منتخب اليد استعدادًا لبطولة العالم تحت 19 عامًا

أعلن طارق محروس، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عاما، اختيار 22 لاعبا بقائمة فريقه، الذي ينهي استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للناشئين.

وتستضيف مصر المسابقة العالمية خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتقلص عدد اللاعبين في القائمة النهائية إلى 18 لاعبا قبل انطلاق منافسات البطولة.

وتضم القائمة 22 لاعبا وهم: يوسف عبدالهادي وعمر فتحي وعبدالملك السيد في حراسة المرمي ومعهم عمر مصطفي واحمد رمضان وأحمد مصبح وعادل سعد ويحيي نادر ويوسف عبدالغني وحازم مجدي وحمزة وليد ومحمد عدلان ويوسف عمرو وسيف الدين جلال وكريم حمدي وزياد محمد وعبدالرحمن أشرف ويوسف فريد ومحمد اسماعيل وحسين محمد وعلي مدبولي ومازن حسام.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، صالة حسن مصطفى، صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والمجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والمجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، والمجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.