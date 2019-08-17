محافظ الدقهلية يستعرض نتائج عمل لجنة استرداد أراضي الدولة

استعرض محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم نتائج عمل لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة وموقف المراكز والمدن والأحياء من تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين في إطار القانون المنظم.

وشدد المحافظ، خلال اجتماعه ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من مديري الإدارات والمديريات المعنية، على أهمية الإسراع في تطبيق قانون التصالح على أراضي أملاك الدولة وضرورة تيسير تلقي طلبات التصالح في إطار نص القانون ذي الصلة والإعلان في مختلف الأماكن عن المستندات المطلوب تقديمها للوحدة من قبل المواطنين.

وأكد على ضرورة الإسراع في إجراءات تقنين الأوضاع وإجراء التصالح وتوقيع العقود مع المواطنين في كل طلب استوفى الشروط أولا بأول دون تأخير، مشددا على أنه لن يقبل تحت أي مبرر تعطيل عمل لجنة تقنين الأوضاع وأنه لن يتسامح مع المقصرين.

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد في الشارع وأن التقييم بالإنتاج وليس مجرد ساعات عمل دون جدوى أو مردود.

ووجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة من جميع الشوارع بالمراكز والمدن والقرى وتيسير عمل الجمعيات الأهلية العاملة في ذات المجال.

واستدعى شاروبيم، رئيس الوحدة القروية بميت العامل التابعة لمركز أجا ومنحه مهلة 24 ساعة لتصحيح الأوضاع بسبب تعطيله عمل إحدى الجمعيات الأهلية العاملة هناك في منظومة النظافة وطالبه بتيسير عملها فورا.